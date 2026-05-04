ここ数年、Samsungはフラッグシップ機「Galaxy Sシリーズ」の背面デザインにおいて、一貫してレンズを左上に縦に並べるレイアウトを採用してきました。しかし、次世代の「Galaxy S27」シリーズでは、このデザインが変更される可能性があると噂されています。 韓国のNaverブログを拠点とするリーカーのyeux1122氏によると、SamsungはGalaxy S27シリーズの背面カメラのデザイン刷新を検討しているとのこと。同氏は投稿へのコメン