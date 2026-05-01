2025年に解散した「KAT-TUN」の元メンバーで歌手の田中聖（こうき）さん（40）がSNSに最新ショットを公開し、話題となっています。【動画】田中聖さんの「分かる人にだけ分かるRAP」にファン感涙3月には弟で歌手の田中彪（ひょうが）さんのYouTubeに登場し、話題となった聖さん。今回は新たにTikTokを始動し、注目を集めています。「フォロワーが二万人超えてしまったのでとりあえず一本だけ載せます」と自身のYouTubeで公開されて