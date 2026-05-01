歌手でタレントの研ナオコが４月28日、オフィシャルブログを更新。自宅テラスで咲いた花の様子を公開した。 この日、「我が家のテラス」と題してブログを更新した研。絵文字を交えながら「ミニテラスに クレマチス咲きました」と鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスの写真とともに報告。 また「アブラムシとナメクジ対策中です」とつづり、日々の手入れについても言及。丁寧に育てられている様子がうかがえる。 さらに、梅