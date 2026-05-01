金髪に込められた決意明るい表情を引き立てるブロンドヘア。かつてのトレードマークだった黒髪からイメチェンしたタレントの小島瑠璃子（32）は、「春らしく、金髪に少しピンクを混ぜてみたんですが、思った通りの色に定着させるのが難しくて」と照れ臭そうに微笑んだ。首を傾けるたびに、さらりと揺れる金髪。その仕草一つひとつから、FRIDAYカメラマンの意図を的確に汲(く)み取るプロフェッショナルとしての感覚が伝わってくる。