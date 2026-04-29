連休のゆったりとした時間。「何か新しいことを始めたいな」と思ったら、ほぼ100均の材料で手軽に育てられる〈キッチンハーブ〉がおすすめです。なかでも「ミント」は、丈夫で半日陰でも元気に育つから、園芸ビギナーにぴったり。すっきりとした清涼感とほのかな甘さで、料理はもちろん、日常のさまざまなシーンで使用できます。今回は、そんな「ミント」の育て方とおすすめの活用法をご紹介します。キッチンハーブ初心者におすす