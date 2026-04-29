MLB日本人先発投手として最長となる「32回3分の2」連続自責点ゼロの快挙を達成した大谷2度のトミー・ジョン手術を経てたどり着いた、「投手・大谷」の最高到達地点――。日本人投手の悲願であるサイ・ヤング賞に向けた、前人未到の挑戦を徹底分析する！【写真】この記事の写真を見る【大谷はスキーンズ、スクーバルと同格か一段階上】大谷翔平（ドジャース）が完全無双モードに突入している。打席に入れば、連続出塁記録を53試合ま