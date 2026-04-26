きょうは、西日本や南西諸島ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。ただ、あすは西から次第に天気は回復する見込みです。東日本や東北南部も次第に雲が広がり、今夜からあすにかけて雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れる予想です。最高気温はきょうの西日本やあすの東日本で平年より低い一方、北海道など北日本では平年を大幅に上回る所もありそうです。大型連休目前ですが、この時期に気をつけ