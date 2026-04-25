26日は四国の南付近にほとんど停滞する低気圧やその南にのびる前線、上空寒気の影響で、西日本を中心に大気の状態が不安定となりやすいでしょう。西日本や沖縄では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もありそうです。東日本も次第に雲が広がり、午後を中心に雨の降る所がある見込みです。一方で、北日本は多少雲の出る所はあるものの、概ね晴れるでしょう。最低気温は、東日本太平洋側や沖縄では25日と同じくらいか低い所が多い予想