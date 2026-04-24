山形県南陽市の住宅密集地で4月14日に発生した火災について、警察などのその後の調べて、住宅など合わせて6棟が全焼していたことが分かりました。この火事は、4月14日午後0時半ごろ南陽市漆山の長谷川博志さん（75）の住宅付近で煙が上がっているのを付近の住民が発見したものです。この火事で長谷川さんの木造一部2階建ての住宅と木造平屋建て小屋が全焼したほか、周辺の住宅4棟が全焼。住宅と車庫の一部が焼け、被害は合わせて8