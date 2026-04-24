山形県山形市の住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった4月13日の火事で、発見された遺体は火元の家に住む68歳の男性だったことが分かりました。この火事は4月13日夜11時55分ごろ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の家から出火したものです。鈴木さんの木造平屋建ての住まい1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が発見されました。警察のその後の調べて発見された遺体の身元が鈴木さんだったことが分かりました