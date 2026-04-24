きょう24日（金）は、きのう雨をもたらした低気圧は日本の東へ抜け、日本海側を中心に晴れ間が広がるでしょう。ただ、四国の南で新たに発生する低気圧の影響で、西日本から東日本の太平洋側では雲が広がりやすい天気となり、九州から近畿の太平洋側では雨の降る可能性があります。また、北海道では寒冷渦が通過する影響で天気が崩れ、雪や雨の降るところがある見込みです。日中の気温は、北海道では寒気の影響で10度前後にとどまる