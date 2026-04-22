子どもたちに人気の絵本の原画を紹介する企画展が、上市町の美術館で開かれています。上市町の西田美術館で開かれているこの原画展は、コヨセ・ジュンジさんが描く「おたすけこびと」と、岩田明子さんの絵本「ばけばけばけばけばけたくん」の原画をそれぞれ1冊丸ごと展示しています。原画は絵本のストーリーにしたがって順番に並んでいて、絵本の世界に浸りながら、歩くごとに物語を読み進めるように楽しむことができ