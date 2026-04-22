21日の県内は、観測史上最も低い湿度を記録し、空気が乾燥しました。こうした中、黄砂の飛来によって目の不調を訴える人も出ています。21日、広島にも飛来した黄砂。空気が乾燥すると宙に舞い、目に入りやすくなるといいます。広島市にある眼科には、目のかゆみや違和感を訴える患者が訪れていました。■患者「黄砂が飛んできたというのもあると思うが、今まで痛みを感じた事はなかったのに、痛みが出たので、かゆみみより痛