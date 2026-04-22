山形市に本社を置くアクセサリー小売業の愛久が、事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていることが分かりました。負債総額は約1億4000万円に上る見通しです。事業停止し、自己破産申請の準備に入っているのは、山形市のアクセサリー小売業、愛久です。帝国データバンク山形支店によりますと、愛久は2月16日に事業を停止し、事後処理を弁護士に一任しています。愛久は2008年3月に創業し、2010年12月に法人化