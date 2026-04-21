「お風呂かニャ？」 コーヒーカップに興味津々YouTubeチャンネル「Kitten Street」では、子猫がコーヒーカップに収まる様子が配信され、動画のコメント欄には「癒やされますね」「鳴き声が天使」の声が続出しました。【画像5枚】悶絶級にカワイイ！！これが、“カップにすっぽりはまった子猫”です！注目を集めたのは「なんでバスタブがこんなに小さいの？ 子猫ブツズとモーニングコーヒー」という動画。飼い主のコーヒーカッ