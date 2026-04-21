「お風呂かニャ？」 コーヒーカップに興味津々

YouTubeチャンネル「Kitten Street」では、子猫がコーヒーカップに収まる様子が配信され、動画のコメント欄には「癒やされますね」「鳴き声が天使」の声が続出しました。

【画像5枚】悶絶級にカワイイ！！これが、“カップにすっぽりはまった子猫”です！

注目を集めたのは「なんでバスタブがこんなに小さいの？ 子猫ブツズとモーニングコーヒー」という動画。飼い主のコーヒーカップに興味津々な子猫が、「ここ、ボクのお風呂かニャ？」と小さな体で一生懸命によじ登っています。

なんとかカップの中に入ったものの、予想外の深さに「あれ？」と困惑気味。 外にいる誰かの鳴き声に反応したのか、中から一生懸命に顔を上げて「ミャーミャー！」 とかわいらしくお返事をしています。

今度は外に出ようと、小さな前足を大きく伸ばして奮闘しますがテーブルに届かず。今度はカップの底に顔を埋めて、おしり側から外に出ようと試行錯誤。予想外のユニークなポーズで「で、出られないニャ！」と頑張り続ける姿には、思わずクスッとしてしまいます。

ついに脱出成功！ 誇らしげな表情にキュン

力いっぱい足を伸ばし、ついにカップの外へと脱出成功。自分の力で高い壁を乗り越えた子猫は、どこか誇らしげな表情を浮かべているようにも見えますね。

動画を見た視聴者からは「かわいすぎて心臓が持たない！」「カップとのサイズ感がたまらない」といった声が寄せられました。また、動画内ではカップでの大冒険を終えた子猫が、大好きな兄弟猫たちと仲良くじゃれ合うほほ笑ましい光景も収められています。気になった方は、ぜひ動画をチェックしてみてください。