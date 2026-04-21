日本航空宇宙学会は2026年4月16日、大阪大学豊中キャンパスで開催された第57期年会講演会で、第4回「航空宇宙技術遺産」の認定証贈呈式を行いました。今回の認定では、日本の基幹ロケット「H-IIA/H-IIBロケット」、宇宙ステーション補給機「HTV」の有人対応 自動ランデブ技術と大型物資輸送技術、軌道再突入実験機「OREX」、人力飛行機「ストーク」など計6件が新たに選ばれました。航空宇宙技術遺産は、日本の航空宇宙技術の発展史