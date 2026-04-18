クッキー缶の魅力は、食べ終わったあとも楽しめるところ。今回は、見た目にもときめく「デザインが魅力のクッキー缶」を3つご紹介します。自分へのごほうびや贈り物にも選びたくなる、とっておきの逸品を厳選しました。※ この記事は『別冊天然生活ときめきのクッキー缶』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています【写真】大人女性に人気のデザイン1：ロゴをかたどった「唯一無二のクッキー缶」北海道産チーズの入