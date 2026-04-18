人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「スナップエンドウのカレーマヨ」レシピをご紹介。今が旬のスナップエンドウがよりおいしくなり、料理の味もランクアップする、笠原さん流ワンポイントアドバイスもぜひ参考に。10分で完成！旬のスナップエンドウで絶品副菜スナップエンドウの弾けるような食感と、カレー粉のスパイシーな風味が相性よし！「スナップエンドウはゆでてから塩で下味をつけておくと、あえたときに味が