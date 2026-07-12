【モデルプレス＝2026/07/12】女優の山口智子が7月11日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開した。【写真】60代俳優夫婦「ずっと仲良くて素敵」オープンカーでの2ショット◆山口智子唐沢寿明との夫婦ショット公開以前の投稿で、チャリティクラシックカーイベント「GO！GO！ラリーin熊本 2026」に参加したことを報告し、その様子を公開していた山口。「GO！GO！ラリーin熊本2026、記録映像をyoutube配