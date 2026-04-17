（台北中央社）台湾のQRコード決済サービス「TWQR」は今月末から、日本のキャッシュレス決済アプリ「ペイペイ」（PayPay）に対応する。日本人訪台客はTWQRを掲示する台湾全土のコンビニや百貨店、飲食店など40万店舗以上で、ペイペイによるQRコード決済ができるようになる。TWQRを運営するフィナンシャル・インフォメーション・サービス（財金資訊）が14日、台北市内で記者会見を開き、インバウンド向けサービス「TWQRインバウンド