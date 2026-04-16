新浜レオンが1st EP「New Beginning」リリース日となる4月15日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて発売記念イベントを開催した。同イベントにはEP収録曲「LOVE しない？」の作詞・作曲を手掛けたこっちのけんとがスペシャルゲストとしてサプライズ登場。約1500人のファンが集結するなど大盛況となった。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。イベントは「全てあげよう」の力強い歌唱で幕を開け、代名詞とも言える“膝ス