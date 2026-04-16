新浜レオンが1st EP「New Beginning」リリース日となる4月15日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて発売記念イベントを開催した。同イベントにはEP収録曲「LOVE しない？」の作詞・作曲を手掛けたこっちのけんとがスペシャルゲストとしてサプライズ登場。約1500人のファンが集結するなど大盛況となった。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。

イベントは「全てあげよう」の力強い歌唱で幕を開け、代名詞とも言える“膝スラ”を披露すると会場は一気に歓声に包まれ最高潮に。その勢いのまま、昨年ヒットした代表曲「Fun! Fun! Fun!」へと続き、サビでは会場全体が「WAKIWAKIダンス」で一つになった。

続いてスペシャルゲスト、こっちのけんとが登場。二人はNHK紅白歌合戦初出場をきっかけに親交を深め、今回の楽曲制作が実現したという。息の合った軽快なトークで雨天にもかかわらず会場の熱気はさらに上昇。

「念願叶って作詞作曲をしていただいて、本当にありがとうございます！」と満面の笑みで新浜レオンが感謝を伝えると、「感謝感激雨あらレオンでしょ？」とこっちのけんとの愛ある“レオン語”の返しに思わず新浜が驚き、会場が温かな笑いに包まれる一幕も見られた。

トークセッションでは制作秘話も繰り広げられ、「楽曲制作で何を一番に大切にしたか」という問いに対し、「ライブに来てくれるファンの皆さんが、どんな表情をするか」を最優先に考えたと明かした。デビュー以来“皆さんを元気にしたい！”というモットーを掲げる新浜にとって、同じ気持ちで一緒に楽曲制作を取り組めたことは特別な時間となった。

さらに制作背景についてこっちのけんとは、「もし昭和の時代に“新浜レオン”が主人公のアニメ作品があったら、そのオープニング曲はどうなるか、というイメージで制作した」と語り、新浜レオンのヒーロー像を楽曲に込めたことを明かした。また、同曲には“レオン語”が初めて採用され、「おつかレオン」「惚れ惚レオン」などのフレーズが会場に集まったファンの笑顔を誘った。

イベント終盤には、こっちのけんとの代表曲「はいよろこんで」、そして1st EP『New Beginning』より新曲「LOVE しない？」を二人で披露。息の合った圧巻のパフォーマンスで、集まった観客を魅了した。

新浜は「この『LOVE しない？』を通して、全国、そして全世界に“いつでも一緒にいようね”というメッセージを届けたい」と語り、今後の広がりへの期待をにじませた。

また当日は会場で「明治ミルクチョコレート」が来場者に配布された。新浜は「明治ミルクチョコレート」99周年特別企画“Melody of meiji”に参加し、「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ動画も現在公開されている。

■1st EP『New Beginning』

2026年4月15日(水)発売

※全4種 【ラブレオン盤】

JBCK-4029 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

作詞：こっちのけんと 作曲：こっちのけんと / 野口大志 編曲：野口大志

2.言い訳ナイナー

作詞：S-H-Y 作曲：後藤康二 (ck510) 編曲：後藤康二 (ck510)

3.愛だって、恋だって！撃ち抜いて！

作詞：Native Rapper 作曲：近藤圭一 編曲：近藤圭一

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【歌に魅了さレオン盤】

JBCK-4030 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.ギャランドゥ (カバー)

作詞：もんたよしのり 作曲：もんたよしのり 編曲：田尻尋一

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【一緒に歩いておくレオン盤】

JBCK-4031 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.恋のリズムは二人だけ

作詞：所ジョージ 作曲：所ジョージ 編曲：矢吹俊郎 / 沼井雅之

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【れおすけ盤】

JBCK-4032 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.君は薔薇より美しい (カバー)

作詞：門谷憲二 作曲：ミッキー吉野 編曲：S-H-Y

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) ■先行配信「言い訳ナイナー」

2026年2月11日(水/祝)配信開始

配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/iiwakenaina ■先行配信「LOVE しない？」

2026年4月1日(水)配信開始

配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/loveshinai

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/