【モデルプレス＝2026/04/16】兄の中町JPと妹の中町綾による兄妹YouTuber・中町兄妹が14日、YouTubeチャンネルを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】兄弟YouTuber「品数多い」手作りお花見3段弁当◆中町兄妹、手作りのお花見弁当披露中町兄妹は「兄妹でお互い手作り弁当作って交換したらレベルが違い過ぎ」と題した動画を公開。お花見に向けてそれぞれがおかずを用意し、弁当を完成させるまでの様子が公開された