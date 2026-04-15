ももクロ・高城れにの2025年ソロコンサートを収録した『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」LIVE Blu-ray』が6月21日(日)にリリースされる。このたびLIVE Blu-rayのジャケットが公開された。公開されたビジュアルはライブのコンセプト“おとぎばなし”を表現したデザインで、ステージセットにも登場したインパクトのある大きなミラーに高城が映し出されたジャケットとなっている。さらに、ライブの演出や楽曲に紐づ