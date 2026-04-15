¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢¡ØOTOGIMASHOW¡Ù¥é¥¤¥ÖBlu-ray¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î2025Ç¯¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØRENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025¡ÖOTOGIMASHOW¡×LIVE Blu-ray¡Ù¤¬6·î21Æü(Æü)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓLIVE Blu-ray¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡È¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥ß¥é¡¼¤Ë¹â¾ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¤ä³Ú¶Ê¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜBlu-ray¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¼«¿È2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖOTOGIMASHOU¡×¤ò°ú¤Ã²¼¤²¤ÆÁ´¹ñ3²Õ½ê¿ÀÆàÀî¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â¾ë¤ì¤Ë¡ÖOTOGIMASHOW¡×Solo Concert Tour 2025¡×¤è¤ê¡¢ 2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡ËKT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
5·î29Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤¬Àè¹ÔÍ½Ìó´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿³ºÅö´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç4·î19Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤ËËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØRENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025¡ÖOTOGIMASHOW¡×Blu-ray¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØRENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025¡ÖOTOGIMASHOW¡×LIVE Blu-ray¡Ù
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/video/otogimashow
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gNXD-1131/
¢¨¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖKING RECORDS STORE¡×¸ÂÄê¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ¡§NXD-1131
²Á³Ê¡§\8,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§¡ï7,273¡Ë
·ÁÂÖ¡§Blu-ray1Ëç
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch¡¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ú2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ëat KT Zepp Yokohama¡Û
Overture ¡ÁOTOGIMASHOW¡Á
¡ãENCORE¡ä¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó°ì½ï¤ËDancing ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
¢£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2026/3/30¡Ê·î¡Ë20:30¡Á 2026/5/29¡Ê¶â¡Ë23:59
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026/6/21¡ÊÆü¡ËÍ½Äê
¢¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2026/5/30¡ÊÅÚ¡Ë0:00 ¡Á
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026/6/22¡Ê·î¡Ë°Ê¹ßÍ½Äê
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úÁá´üÍ½Ìó¼ÔÆÃÅµ
¨¦ËÜ¾¦ÉÊ¤ò²¼µ´ü´ÖÆâ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯Áá´üÍ½Ìó¼ÔÁ´°÷¤Ë¡ØRENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025¡ÖOTOGIMASHOW¡×Blu-ray¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨Áá´üÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026/3/30¡Ê·î¡Ë20:30 ¡Á 2026/4/19¡ÊÆü¡Ë23:59
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok