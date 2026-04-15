（高雄中央社）南部・高雄市鳳山区の南華路で13日夜、男性がオートバイを運転中、道路上にヘビがいるのを見つけ、急ブレーキをかけて回避しようとしたところ、後続のオートバイに追突される事故があった。2人が軽いけがをした。ヘビは毒を持つコブラで、高雄市政府農業局によって捕獲された。市政府警察局鳳山分局によると、2台のオートバイは転倒し、2人が足に擦り傷を負った。いずれも軽症で、病院には搬送されなかったという。