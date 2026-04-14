あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第205回】短距離・内枠・人気馬でマークされるなど、こんな条件が揃ったら不利ですよね。不利な条件がどこまで揃ったら馬券から外すのか知りたいです（30代・男性・会社員）＊＊＊今週は桜花賞。昨年は阪神ジュベナイルフィリーズの1.2着が