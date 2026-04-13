新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その番組内で「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を放送した。 「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが制限時間１分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる『30時間限界突破フェス』オリジナル企画。出場するの