EUのヨーロッパ委員会は20日、中国系通販サイト「アリエクスプレス」に対し、違法な商品の流通を防ぐ対策が不十分だったとして、5億5千万ユーロ、日本円約1千億円の制裁金を科しました。ヨーロッパ委員会は20日、中国のアリババグループ系のECサイト「アリエクスプレス」が、違法な商品や安全性に問題がある商品などの販売リスクを十分に評価せず、流通を防ぐ仕組みも機能していなかったと認定しました。その上で、アリエクスプレ