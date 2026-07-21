アメリカ中央軍は、日本時間午前5時からイランに対する新たな攻撃を開始したとSNSで発表しました。アメリカ軍によるイランへの攻撃は10日連続です。アメリカ中央軍は今回の攻撃について、「トランプ大統領の指示に基づくもの」としたうえで、「ホルムズ海峡における商船へのイランの攻撃能力をさらに低下させることが目的だ」と説明しています。