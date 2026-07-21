アメリカとイランの攻撃の応酬が続くなか、イランは中東各地のアメリカ軍施設などを攻撃したと主張しました。イランの国営通信は20日、軍事精鋭部隊・革命防衛隊の声明として、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍施設などを攻撃したと報じました。また、ヨルダンの空港やシリアのアメリカ軍関連施設も弾道ミサイルで攻撃したとしています。ペゼシュキアン大統領は「現在はアメリカとの全面戦争の状態にある」と強調。一方、ア