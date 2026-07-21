FIFA（国際サッカー連盟）が20日、W杯北中米大会決勝の試合直後、敗れたアルゼンチンの選手が起こした乱闘騒動について調査を開始したとAP通信が報じた。アルゼンチンはMFパレデス（ボカ・ジュニアーズ）が歓喜するスペインDFのE・ガルシア（バルセロナ）の喉元に手を伸ばして突き飛ばすと、仲裁に入ったMFガビ（バルセロナ）も地面に押し倒した。アルゼンチンDFモリナ（Aマドリード）がスペイン主将のMFロドリ（マンチェスタ