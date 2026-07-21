年収が1000万円を大きく超えれば余裕のある生活ができると思われがちだが、物価高の昨今ではどうなのか。投稿を寄せた東京都の50代男性（航空会社のIT管理部門／年収1500万円）が暮らしぶりを明かした。世間から見ればかなりの高給取りだが、本人の生活実感は異なるようだ。「今では入場料を払わないと危険・汚い場所しかない」持ち家の「普通のマンション」に住んでいるという男性。普段の生活について次のようにこぼしている。「