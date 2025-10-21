丈夫な骨や歯を維持するために欠かせないのがカルシウムです。牛乳やチーズなどの乳製品を食べることで摂取できると考えている人は多いと思います。実際に、カルシウムはどのような食べ物に多く含まれているのでしょうか。また、カルシウムの吸収を妨げてしまう食べ物はあるのでしょうか。管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。「リン酸」がカルシウムの吸収を阻害Q.現代人はカルシウムが不足しがちといわれています。カルシウ