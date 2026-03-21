ついつい飲み過ぎてしまう缶酎ハイは飲めば飲むほどヤバい…その恐ろしい理由 低糖質に惑わされてはいけない！ 缶チューハイは「スピリッツ」、「リキュール」、「焼酎（甲類）」をベースにしたお酒です。いずれも蒸留酒なので糖質は少ないものの細かな原材料が不明の雑穀を使用しているため、決して体に良いとは言えません。 しかもこれらの蒸留酒は、薬品アルコールと同じ製法である、連続式蒸留法と