【注目度S級】☆川崎地質（4673）1QサービスFocus：大型案件の利益前倒しによる上方修正を発表。30期ぶり最高益更新への進捗に注目 【注目度A級】◎竹内製作所（6432）本決算機械Focus：欧米での小型建機需要と在庫調整の状況が焦点。為替影響を除いた実力値を見極め◎安川電機（6506）本決算電気機器Focus：トランプ関税影響で下方修正済み。設備投資需要の底打ち時期と中国市場の回復が鍵◎ジンズHD（3046）