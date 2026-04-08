日差しが心地よいこの季節ですが、春から注意が必要なのが「紫外線」です。熊本県内の店舗では例年より前倒しの動きがみられるなど、早くも紫外線対策が本格化しています。8日の熊本市内。じりじりと照りつける太陽。太陽といえば…「紫外線」です。 気象庁によりますと、紫外線の強さを表す「UVインデックス」は、4月の時点で紫外線対策が推奨される「5」を超えています。「日焼け止めを塗っている。」、「運転するときはア&