ロックバンド「BREAKERZ」のボーカルでタレントのDAIGOが８日、オフィシャルブログを更新。手書きのイラストとともに48歳の誕生日を迎えたことを報告した。 2016年に女優・北川景子と結婚し、20年９月に長女、24年１月に長男の誕生を報告しているDAIGO。この日、「HAPPY BIRTHDAY TO ME!」と題してブログを更新すると、「48歳になりました！」と愛らしい手書きのキャラクターとともに報告。「アラフィフというかフィフ見えてきま