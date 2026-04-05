【注目度S級】 ☆6474不二越1Q機械 Focus：産業用ロボット大手の割安成長銘柄。今後のフィジカルAIなどの展開も期待できる。 【注目度A級】 ◎2685アンドエスティHD本決算小売業 Focus：20-30向け女性中心のカジュアル衣料だが、割安成長銘柄としてチェックしていったほうがいいだろう。 ◎7630壱番屋本決算サービス Focus：コツコツと好業績を積み重ねていっている同社。物価高だろうが根強い人気で価