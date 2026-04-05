4月6日 注目決算　注目度S：不二越、A：アンドエスティHD ほか

【注目度S級】

☆6474 不二越 1Q 機械

Focus：産業用ロボット大手の割安成長銘柄。今後のフィジカルAIなどの展開も期待できる。

【注目度A級】

◎2685 アンドエスティHD 本決算 小売業

Focus：20-30向け女性中心のカジュアル衣料だが、割安成長銘柄としてチェックしていったほうがいいだろう。

◎7630 壱番屋 本決算 サービス

Focus：コツコツと好業績を積み重ねていっている同社。物価高だろうが根強い人気で価格転嫁も成功しており期待できる。

◎3148 クリエイトSDホールディングス 3Q 小売業

Focus：最近のドラッグストアの業績は右肩上がりなのだが、同社も割安成長として妙味を感じる。

◎4825 ウェザーニューズ 3Q サービス

Focus：好業績を続けている成長銘柄として注目。

◎3186 ネクステージ 1Q 小売業

Focus：中古車販売大手。業績好調が続いている。

◎8923 トーセイ 1Q 不動産

Focus：不動産はインフレ時代、チェックしておきたい銘柄。

【4月6日発表予定 12社】

2685 アンドエスティHD 2月期本決算 小売業

2789 カルラ 2月期本決算 サービス

3353 メディカル一光グループ 2月期本決算 小売業 ◎

7630 壱番屋 2月期本決算 サービス

7679 薬王堂ホールディングス 2月期本決算 小売業

8217 オークワ 2月期本決算 小売業

3148 クリエイトSDホールディングス 5月期3Q 小売業

4825 ウェザーニューズ 5月期3Q サービス

3186 ネクステージ 11月期1Q 小売業 ☆6474 不二越 11月期1Q 機械

8923 トーセイ 11月期1Q 不動産

9558 ジャパニアス 11月期1Q サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。