4月6日 注目決算　注目度S：不二越、A：アンドエスティHD ほか

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【注目度S級】
☆6474　不二越　1Q　機械
Focus：産業用ロボット大手の割安成長銘柄。今後のフィジカルAIなどの展開も期待できる。

【注目度A級】
◎2685　アンドエスティHD　本決算　小売業
Focus：20-30向け女性中心のカジュアル衣料だが、割安成長銘柄としてチェックしていったほうがいいだろう。

◎7630　壱番屋　本決算　サービス
Focus：コツコツと好業績を積み重ねていっている同社。物価高だろうが根強い人気で価格転嫁も成功しており期待できる。

◎3148　クリエイトSDホールディングス　3Q　小売業
Focus：最近のドラッグストアの業績は右肩上がりなのだが、同社も割安成長として妙味を感じる。

◎4825　ウェザーニューズ　3Q　サービス
Focus：好業績を続けている成長銘柄として注目。

◎3186　ネクステージ　1Q　小売業
Focus：中古車販売大手。業績好調が続いている。

◎8923　トーセイ　1Q　不動産
Focus：不動産はインフレ時代、チェックしておきたい銘柄。

【4月6日発表予定　12社】
2685　アンドエスティHD　2月期本決算　小売業 　
2789　カルラ　2月期本決算　サービス 　
3353　メディカル一光グループ　2月期本決算　小売業 ◎
7630　壱番屋　2月期本決算　サービス 　
7679　薬王堂ホールディングス　2月期本決算　小売業 　
8217　オークワ　2月期本決算　小売業
3148　クリエイトSDホールディングス　5月期3Q　小売業
4825　ウェザーニューズ　5月期3Q　サービス
3186　ネクステージ　11月期1Q　小売業 ☆6474　不二越　11月期1Q　機械
8923　トーセイ　11月期1Q　不動産 　
9558　ジャパニアス　11月期1Q　サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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