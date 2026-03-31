4月13日放送開始のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にて、自身にとって初となる地上波連続ドラマ主演を務める北村匠海。水産高校での実話をもとにしたオリジナルストーリーが展開される本作で、初の教師役に挑む。そこで本記事では、北村が俳優として積み上げてきたキャリアを振り返りながら、今作で見せる新たな一面を深掘りしていきたい。【関連】北村匠海、2025年は俳優としてさらに飛躍！“全てを叩き込んだ”主演