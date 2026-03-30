アウディ ジャパンは、日本初進出のサステナブルなラグジュアリーホテルである「1 Hotel Tokyo」と、車両提供を通してコラボレーションを行うと発表した。今回コラボレーションを行うのは、”自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、サスティナブルかつラグジュアリーな滞在を提供している「1 Hotel Tokyo」。2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチと