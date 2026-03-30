お笑い芸人の阿曽山大噴火さんは、1999年のオウム裁判以降１万件を超える裁判を傍聴してきた裁判ウォッチャーでもあります。そこで今回は、阿曽山さんの著書『バカ裁判傍聴記』より、「なんでこんなことやっちゃったの？」と思うような珍事件をご紹介します。【書影】東京地裁に通勤定期で通う裁判傍聴のプロによる裁判傍聴記！阿曽山大噴火『バカ裁判傍聴記』* * * * * * *罪名詐欺仕事のついでに行った名古屋地裁で傍聴した裁