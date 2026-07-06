香川県警察本部 香川県警は、県内に住む50代の女性が、暗号資産約5300万円相当と、現金1000万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害が発生したと発表しました。 警察によりますと、2026年5月5日ごろ、女性がSNSを閲覧していたところ、メッセージを受け、LINEでやり取りや通話をするようになりました。 「株取引に興味はないか」と言われた女性は、投資の方法を教えてもらうことになり、5月8日から6月10日までの間