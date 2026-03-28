飼い主さんのブルブルマシンに乗ってみた猫さん。振動を開始すると、お気に召したのかご機嫌な様子でマシンに乗り続ける姿はInstagramで驚異の1,353万回再生を突破！201万以上のいいねも付き、コメント欄には国内外から「振動が好きみたい♡」「宇宙で一番かわいい！」「なんて可愛いの！」といった声が寄せられています。

【動画：猫が『ブルブルマシン』の上でおしゃべりし始めた結果…まさかの光景】

猫がブルブルマシンに乗ると…

Instagramアカウント「めめ(@micare1981)」さまが投稿されて話題になったのは、飼い主さんのブルブルマシンがお気に召した猫さんの様子です。

ある日、飼い主さんが普段使っているブルブルマシンを居間に置いていたところ、愛猫の黒猫さんが近寄っていき、その上で休憩し始めたのだそう。そして、ブルブルマシンの電源をONにすると……

突然の振動に驚いたのか、興奮しているのか、「ううううう」「うあああああ」とビブラートがかかったような声でおしゃべりし始めた黒猫さん。

その後もブルブルマシンに揺られながら、何がどうなっているのかと不思議そうにマシンを隈なくチェック！

「うあ？」「あああ」とまるでヤギのような声でおしゃべりする姿がとっても可愛らしい！

振動中にくつろぎ始める猫さん

ブルブルマシンに揺られ、その不思議な機械をチェックしていた黒猫さん。しかし、一向にマシンから降りる気配がないことから、飼い主さんは「もしかして気に入ってる？」と思ったといいます。

その後も様子を見守っていると、ブルブルマシンが揺れているにもかかわらず、その上で毛づくろいをし始めたというから驚きです！

後ろ足で首を掻いてみたり、前足を舐めてみたりと完全に自分のテリトリーとしてくつろぎ始めた黒猫さん。これから飼い主さんと奪い合いになってしまうかもしれませんね！

ご機嫌な様子が国内外で話題に！

ブルブルマシンを怖がるかと思いきや、ご機嫌におしゃべりしながらくつろぎ始める黒猫さんの様子は、Instagramで大きな話題に！

コメント欄には、国内外から「振動が好きみたい♡」「宇宙で一番かわいい！」「なんて可愛いの！」「まるでゴーストのような声だw」といった声が多数寄せられました！

そんな黒猫さんの普段の様子をもっとご覧になりたい方は、ぜひInstagramアカウント「めめ」さまを覗いてみてください。飼い主さんとその後のブルブルマシン争奪戦の様子もご覧いただけますよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「めめ(@micare1981)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。