大韓航空は、大韓航空C＆Dサービスを完全子会社化する。機内食のケータリングと機内免税品事業を手掛ける子会社で、2020年に財務強化を目的として、投資会社のハン＆カンパニーに事業を売却。売却後も大韓航空は20％を出資していた。取得株式数は5,010,343株、買収額は7,500億韓国ウォンとなる。アシアナ航空との統合後の機内食の安定供給やサービス競争力の強化を目的としている。機内免税品の販売でも顧客満足度を高める新サービ