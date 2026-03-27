音楽アーティストとしてだけでなく、イラストレーターとしても類稀なる才能を発揮している米津玄師さん。自身がイラストを手掛けたCDジャケットが精巧なミニチュアになった「米津玄師 ミニCDコレクション」が、株式会社バンダイより2026年8月に発売されます。さらに同月には、食玩「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」の発売も決定しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■本物さながらの精巧