国会で、皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案が審議入りしました。きょう午後、衆議院を通過する見込みです。改正案に関する各党の質問と政府側の答弁は今も続いていますが、まもなく採決が行われる見通しです。審議は、午前9時から衆議院の議院運営委員会で行われています。改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧宮家の男系男子を養子に迎えることなどが盛り込まれています。木原官房長官：男系継承が古来例外な