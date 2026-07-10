東京・杉並区の路上で下半身を露出し、「触って」などと小学生の女子児童に声をかけたとして、小学校教師の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子新宿区立の小学校教師・赤坂優容疑者（25）は3月、杉並区の路上で下半身を露出し、小学生の女子児童に「触ってくれない？」などと声をかけた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、付近の防犯カメラなどから赤坂容疑者が浮上しました。取り調べに対し